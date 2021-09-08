"Розумію канцтовари, а решта?": у дитсадку Черкас розгорівся скандал через список покупок

Жінка була здивована позиціями в списку / колаж Главред

У Черкасах у дитячому садку № 69 батькам видали списки того, що необхідно придбати для дітей. Крім звичних канцтоварів і миючих засобів, в список включили й інші товари.

"Давно я не отримувала ось такі списки в дитячому садку. Я розумію і знаю, що канцтовари повинна я купувати, а решта?", — поцікавилася Анастасія Підгорна в підписі до посту на своїй сторінці в Facebook.

Жінка також прикріпила фото списку, в якому серед іншого можна побачити совок з віником, чайник, миски для кухні, кошики для іграшок і навіть вилки.

фото: Facebook Анастасія Підгірна

У міськраді відреагували

Заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна на своїй сторінці у Facebook повідомила, що будь-який збір коштів з батьків на ремонт або утримання дитсадків заборонений.

"Кошти на закупівлю всіх видів продукції передбачені в загальних кошторисах закладів дошкільної освіти. Батьки дітей можуть купувати тільки індивідуальні набори канцтоварів, якими користуються їхні діти під час занять", — пояснила Чубіна.

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Також вона зазначила, що з приводу зазначеної ситуації - будуть прийняті жорсткі дисциплінарні заходи.

Раніше ми розповідали, що у Львові батьки дітей поскаржилися на те, що керівництво дитсадка збирає "добровільні внески" на все: засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям в дні народження і свята, на ремонти та інше.