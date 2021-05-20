Зрозуміти та пробачити: Зеленський відповів на питання про "дебілів" у владі

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що за деякі кроки окремих людей, які були поруч з ним, дійсно соромно.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона, чому він оточує себе людьми, які самі називають себе "дебілами", чи не соромно йому за це.

"Вважаю, що якщо це невеликі промахи, то треба пробачити і вони повинні виправляти ситуацію. Тому що завжди людям треба давати другий шанс, але якщо вони не злочинці", - підкреслив він.

Президент сказав, що він не рідко давав людям другий і навіть третій шанс, про що зараз іноді шкодує.

"Те, що вони такі, це на жаль моя відповідальність. Якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність", - підкреслив глава держави.

За його словами, це не стосується екс-міністра Тимофія Мілованова, який публічно називав себе "дебілом".

"Він крутий фахівець. Він іноді рефлексує, іноді не стриманий", - каже Зеленський.

Водночас він повідомив, що йому соромно за деякі кроки нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка.

"Він був неправий. Він повинен це розуміти. Він доросла людина і сам повинен нести відповідальність", - сказав глава держави.

Разом з тим він визнав, що такі ситуації серйозною б'ють по його рейтингу.

"Іноді кажуть: Де ти їх взяв, навіщо привів ... Слухайте, це життя. А життя-це виклик. Вважаю, що людям треба давати шанс", - резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський відповів на запитання про свої стосунки з екс-президентом Петром Порошенком. Він сказав, що став вироком для Порошенка, однак екс-президент не хоче зрозуміти, що з ним сталося.

Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що для нього проста людина – це ніщо. "Це неможливо виправити ні досвідом, ні освітою", - вважає глава держави.