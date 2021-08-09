Заохочення за вакцинацію: сімейних лікарів захотіли винагороджувати за кількість щеплень

В Україні заохочуватимуть сімейних лікарів за вакцинацію пацієнтів / УНІАН

У Національній службі здоров'я України заговорили про винагороду сімейних лікарів, які зроблять антиковідні щеплення більшій кількості пацієнтів.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

"Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість введення і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, міністерство охорони здоров'я України також розглядає можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів в охопленні пацієнтів.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - додав Ляшко.

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Тим часом, в МОЗ зазначають, що згідно з даними дослідження ЮНІСЕФ / USAID, 64% українців в цілому і 72% людей від 60 років, приймаючи рішення про щеплення, прислухаються саме до порад сімейного лікаря.

"Саме тому сімейні лікарі є ключовими і повинні агітувати на користь вакцинації - вони повинні активніше комунікувати з пацієнтами і спиратися на доказову медицину", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.

Також раніше Кузін заговорив про можливість привілеїв для вакцинованих українців, однак додав, що це питання влада розглядатиме в середині поточного місяця.