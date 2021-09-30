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Потрапила до лікарні зі 100% ураження легенів: у Харкові жертвою COVID-19 стала породілля

30 вересня 2021, 12:22
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Жінку одразу підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.

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Хвора на COVID-19 харків'янка встигла народити хлопчика/ facebook.com/popova.natali

В Харкові жертвою коронавірусу стала породілля. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19 в середині вересня. Вона мала 100% ураження легенів.

Її одразу підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися.

"Серце Оленки не витримало. Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всіх і кожного, хто впродовж довгого часу підтримував сім'ю. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку і лікування малюка Олени", - написала у Facebook волонтер Наталія Попова.

Як повідомляв Главред, у Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. Її мати-26 - річна вагітна жінка - захворіла на коронавірус ще на початку вересня, проте відмовилася від госпіталізації. У дитини була вроджена пневмонія.

читайте такожУчені назвали незвичний симптом коронавірусу у дітей2 вересня у Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день.

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У Львові в реанімації рятують 5-річну дівчинку, яка захворіла на коронавірус і у важкому стані потрапила до лікарні. У дитини вражено 80 відсотків легенів. Хвороба у дівчинки розвинулася дуже швидко. Медики від прогнозів поки утримуються.

Зазначимо, в Україні понад 98% жертв COVID-19 - це пацієнти у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації, свідчать дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня 2021 року.

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