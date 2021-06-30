"Попсували піджачок": у Харкові депутата від ОПЗЖ облили сечею

Анатолія Родзинського облили сечею / скріншот

Депутата Харківської міської ради від Опозиційної платформи - За життя Анатолія Родзинського облили сечею.

Відео інциденту, що стався біля будівлі обласної держадміністрації, було опубліковано на порталі YouTube.

На записі відображено, як молодий чоловік в медичній масці підбіг до депутата і вилив на нього рідину.

Як йдеться в поясненні до відео, депутату помстилися за "схему обману інвалідів".

Відзначимо, що сам Родзинський на своїй сторінці в Facebook заявив про те, що йому "попсували піджачок Brioni".

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"Я продовжую робити те, що вважаю правильним! "Хлопчикам" можу сказати, що за те в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство в групі осіб, з нанесенням матеріальної шкоди в 60 тисяч грн", - написав депутат.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в будівлі Верховної Ради сталася бійка між двома представниками фракції Слуга народу – Миколою Тищенком і Олександром Куніцьким. Тищенко накинувся на Куницького і вибив з його рук телефон.