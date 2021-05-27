Жебрачка з iPhone: Мережу розбурхало шахрайство у Чернівцях

Жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років / Фото facebook.com/groups/stop.ham.buk

Житель Чернівців помітили на вулицях міста незвичайну жебрачку - жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років. Крім того, її рівень доходів, схоже, не такий вже й низький, оскільки вона користується смартфоном iPhone.

Фото опублікувала Юлія Загороднюк в Facebook- спільноті СтопХам. Буковина. За її словами, жінка регулярно жебракує на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Причому жителі міста "ведуться" на її удавання та охоче допомагають.

Як видно на фото, жінка сидить на колінах в теплій куртці, обличчя повністю прикрите хусткою, а в руках жебрачка тримає телефон, імовірно iPhone.

Жебрачка - "ніндзя" в Чернівцях / facebook.com/groups/stop.ham.buk

"Яка бідна "бабуся". Одного разу прийшла моя мама вся в сльозах. Плаче й каже: "не можуть понажиратись чиновники, це ж вони старих довели до такого. Вона бідна згорнулася калачиком, напевно, і хліба нема за що купити. Вона маленька така, в хусточці, як колись ходила наша бабуся покійна"... Каже, а сліз зупинити не може. Я тоді, проходячи цей же перехід, звернула увагу на цю "бабусю". Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця "бабуся" так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно", - написала Юлія.

У коментарях під фотографіями користувачі бурхливо відреагували на знімки. Дійсно, якщо уважно придивитися до фото, то видно, що у жінки молоде обличчя, а руки без зморшок. Телефон в руках "жебрачки" схожий на iPhone 7 Plus.

Що пишуть у Мережі:

"Гуляли сьогодні, бачили як вона одягається, хотіла сфотографувати її, втекла. Досить молода жінка, красива зовні. Напевно знову працює бездомна мафія".

"А цій бабусі років хоч 30 є? Люди, роззуйте очі. Справжні бабусі не ходять просити, а перебиваються, як можуть. А ці, що просять, краще живуть, ніж ми з вами".

"Там під маскою молода жінка".

"Якщо збільшити фото руки з телефоном, видно шрами на кісточках, і будова пальців більше підходить мужику, ніж старенькій!!! Манера тримати ґаджет у молодих така, років так 27+ -. Шахрайство чистої води!!! А це вже карається законом, і поліція повинна на таке звертати увагу".

"Той випадок, коли "ніщеброд" на ксяомі фоткає жебрака з айфоном"

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