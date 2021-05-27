УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жебрачка з iPhone: Мережу розбурхало шахрайство у Чернівцях

27 травня 2021, 11:44

Місцеві жителі кажуть, що в місті орудує "бездомна мафія". Деякі бачили, як молода жінка переодягалася, щоби видати себе за стареньку.

false
Жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років / Фото facebook.com/groups/stop.ham.buk

Житель Чернівців помітили на вулицях міста незвичайну жебрачку - жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років. Крім того, її рівень доходів, схоже, не такий вже й низький, оскільки вона користується смартфоном iPhone.

Фото опублікувала Юлія Загороднюк в Facebook- спільноті СтопХам. Буковина. За її словами, жінка регулярно жебракує на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Причому жителі міста "ведуться" на її удавання та охоче допомагають.

Як видно на фото, жінка сидить на колінах в теплій куртці, обличчя повністю прикрите хусткою, а в руках жебрачка тримає телефон, імовірно iPhone.

false
Жебрачка - "ніндзя" в Чернівцях / facebook.com/groups/stop.ham.buk

"Яка бідна "бабуся". Одного разу прийшла моя мама вся в сльозах. Плаче й каже: "не можуть понажиратись чиновники, це ж вони старих довели до такого. Вона бідна згорнулася калачиком, напевно, і хліба нема за що купити. Вона маленька така, в хусточці, як колись ходила наша бабуся покійна"... Каже, а сліз зупинити не може. Я тоді, проходячи цей же перехід, звернула увагу на цю "бабусю". Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця "бабуся" так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно", - написала Юлія.

false

У коментарях під фотографіями користувачі бурхливо відреагували на знімки. Дійсно, якщо уважно придивитися до фото, то видно, що у жінки молоде обличчя, а руки без зморшок. Телефон в руках "жебрачки" схожий на iPhone 7 Plus.

Що пишуть у Мережі:

"Гуляли сьогодні, бачили як вона одягається, хотіла сфотографувати її, втекла. Досить молода жінка, красива зовні. Напевно знову працює бездомна мафія".

false

"А цій бабусі років хоч 30 є? Люди, роззуйте очі. Справжні бабусі не ходять просити, а перебиваються, як можуть. А ці, що просять, краще живуть, ніж ми з вами".

false

"Там під маскою молода жінка".

false

"Якщо збільшити фото руки з телефоном, видно шрами на кісточках, і будова пальців більше підходить мужику, ніж старенькій!!! Манера тримати ґаджет у молодих така, років так 27+ -. Шахрайство чистої води!!! А це вже карається законом, і поліція повинна на таке звертати увагу".

false

"Той випадок, коли "ніщеброд" на ксяомі фоткає жебрака з айфоном"

false
false

Як повідомляв Главред, заповзятливі громадяни вирішили підзаробити на епідемії коронавірусу й телефонують українцям від імені нібито їхніх родичів або лікарів і просять гроші на лікування. Стурбовані люди поспішають допомогти і в результаті перераховують гроші шахраям.

А в Херсонській області дві сестри створили сторінку в соціальній мережі та пропонували зняття порчі по фото, діагностику захворювань і ворожіння онлайн. Послуги були платними і коштували недешево.

iPhone новини Чернівців
Зараз ви переглядаєте новину «Жебрачка з iPhone: Мережу розбурхало шахрайство у Чернівцях». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопцяЗірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопця Як швидко позбутися комариного укусу: повний гід від дерматологівЯк швидко позбутися комариного укусу: повний гід від дерматологів Дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко здивувала красою в стильному вбранніДружина Діми Комарова Олександра Кучеренко здивувала красою в стильному вбранні Гола Alyona Alyona прикрила груди і розповіла про сексГола Alyona Alyona прикрила груди і розповіла про секс Чорна цвіль або мукоміркоз: що це, як лікується, чи чекати хвороби в УкраїніЧорна цвіль або мукоміркоз: що це, як лікується, чи чекати хвороби в Україні

Останні новини

11:18
"Немає ефективних засобів боротьби": Голубовська розповіла про нову страшну епідемію
11:17
У Сочі заарештували віслюка, коня і зебру: жадібні "тварини" вимагали гроші у туристів
10:59
Гороскоп на завтра 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Відео
10:48
Діма Комаров повіз дружину в українські Мальдіви в новому випуску шоу Мандруй Україною
10:46
Україна закриває своє небо для літаків Білорусі Відео
Реклама
10:21
Анна Богдан вперше розповіла про розлучення та наслідки від нього
10:21
Байден відмовився від санкцій проти СП-2: експерт розкрив таємний умисел США Відео
10:07
Заступник голови Митної служби Черкаський розповів, що потрібно для повного викорінення контрабанди
10:04
"Неприємно буде не лише Порошенку": Чаус розкрив подробиці щодо викриттів Відео
09:43
Розвідка США заявила про нові дані про походження COVID-19 Відео
09:01
"Зеленський пішов в астрал": експерт пояснив, чому Україна не може рвонути вперед Відео
08:26
Гороскоп на 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів Відео
08:21
Коронавірус 28 травня: хвороба "скосила" півтори тисячі українців, їх госпіталізували Відео
08:21
Тимошенко намагається посадити владу на шпагат Погляд
08:12
"Хотіла плюнути вам в обличчя": білоруська журналістка посварилася з нардепом Шевченком через його "промови Геббельса" Відео
08:03
Жінка, яка п'яною "в драбадан" збила школяра, виявилася алкоголічкою й вже вийшла на волю
07:24
Чому у Лукашенка ховають Протасевича: батьки журналіста назвали причини Відео
06:48
Знову обдурили: чому постачальники газу вирішили не знижувати річний тариф Погляд
06:40
Київ накриють грози з градом: синоптик оголосив штормове попередження Відео
06:30
Трійця і День Конституції України: як ми відпочиваємо в червні 2021 Відео
Реклама
06:01
Дочка Тіни Канделакі без білизни безсоромно покрасувалася в напівпрозорому вбранні
05:05
Церковний календар свят у травні 2021: дати Вознесіння і Трійці Відео
04:29
Політика і бізнес: експерт розповів, як Порошенко допоміг Медведчуку стати олігархом Відео
04:09
У магазинах України продають небезпечне вершкове масло: як розпізнати фальсифікат Відео
01:37
"Ахіллесова п'ята Зеленського": дипломат розкрив хитрий план нової атаки Кремля Відео
01:26
Новий напад російської "шизи": експерт оцінив, чи загрожують Україні ракетні удари РФ
01:11
"Неймовірна": Настя Каменських у корсеті зачарувала сексуальним тілом
00:07
Як правильно зберігати гроші в гаманці: цікаві прикмети Відео
27 травня, четвер
23:43
Лікар розповіла, які банани найкорисніші Відео
23:25
Нові атаки Путіна Україна зустрічатиме з голою дупою – Юрій Романенко
23:22
Кулеба назвав ще одну країну, яка загрожує безпеці України Відео
22:59
Під Києвом дитині за раз вирвали 12 зубів: стоматолог розкрила наслідки Відео
22:55
Донька Путіна хоче заробити "скажені бабки" на вакцинації - соціолог
22:50
США остаточно відмовилися від Договору з відкритого неба з Росією Відео
22:33
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
22:23
Синоптики попередили про аномальну погоду в червні Відео
22:00
Підсумки футбольного сезону 2020/2021: найцікавіше, що ви могли пропустити
21:58
Лікар розповіла, який неприємний стан волосся можуть викликати тренування Відео
21:33
Єрмак зробив заяву про припинення вогню на Донбасі Відео
21:33
Змішані оргазми: що це таке і як їх отримати Відео
Реклама
21:00
У Дніпрі масово підтримують українку, яка по-звірячому вбила свого чоловіка Відео
20:30
Співачка Гайтана зізналася, куди зникла з шоу-бізнесу
20:21
Оголошено великі знижки на Assassin's Creed та інші ігри Ubisoft Відео
20:15
Багато шуму, але мало конкретики: чому ЄС не зважиться на посилення санкцій проти РФ і Білорусі Погляд
20:10
"Заплатять гірку ціну": Німеччина вдарить Білорусь по хворому місцю Відео
20:02
У моду на літо 2021 повертаються незвичайні жіночі штани з "присмаком" меланхолії 70-х Фото Відео
19:58
У Мережу просочилася дата виходу очікуваного екшену Dying Light 2 Відео
19:43
Українців труять небезпечним фальсифікатом: які продукти в зоні ризику Відео
19:42
Штраф і гучне звинувачення: Нацрада завдала нового удару по "каналах Медведчука" Відео
19:40
Українці показують усьому світу, як не потрібно робити Погляд
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти