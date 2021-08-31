"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті

Літак з туристами / Facebook

27 серпня з літаком, який виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Бориспіль трапився моторошний інцидент. Як розповіла мешканка Івано-Франківська, вона, повертаючись в Україну після відпочинку в Єгипті через несправний літак одного з авіаперевізників, ледь не потрапила в авіакатастрофу.

Як пише у Facebook Христина Бердій, під час польоту їй раптово стало погано. Українка вирішила, що це через втому і заснула, проте їй не стало краще.

Через годину перебування в літаку, там включилися попереджувальні сигнали і випали кисневі маски. За словами жінки, пілот почав кричати: "Надягайте маски, в літаку розгерметизація".

"Літак почав різко знижуватися, ми все ближче і ближче бачили море. Кисневі маски дуже старі, тримаються на гумках, які ми ще використовували в дитинстві. Кисневі подушки на початку ще трохи роздувалися і то не всі, після 30 хв. польоту я побачила, як мій чоловік почав засипати, оскільки я лікар і знаю, як виглядає гіпоксія, ще більше запанікувала, на щастя на 3 людини було 4 маски. Я вихопила у сусіда запасну і дала чоловікові, трохи допомогло. Чую від пасажирів, кисню вже немає", - пише Христина Бердій.

За словами жінки, в той момент вона попрощалася з чоловіком і почала молитися.

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"На борту 249 осіб разом з дітьми і ще плюс екіпаж літака. Ніхто нічого не пояснює, починаємо з чоловіком прощатися, знову молимося. І тут чуємо дивні звуки, хтось сказав, що скинули паливо, розуміємо, що все ще страшніше ніж думали. Море вже ближче і ближче, землі не бачимо. І тут чуємо від пілота, нам дозволили аварійну посадку в Анталії", — згадує українка.

За словами Христини Бердій, вони ж приземлилися. Жінка зазначила, що в аеропорту вони провели кілька годин, після чого авіаперевізник надіслав ще один літак і українцям таки вдалося дістатися додому.

Як раніше повідомляли, літак президента України Володимира Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і його відправили назад в Одесу. Президентський борт не зміг сісти через складні погодні умови.