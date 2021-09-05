Попросив одягнути маску: в Одесі пара неадекватів побила касира АТБ

Чоловіки почали поводитися неадекватно після прохання надіти маску / соцмережі

Кричущий випадок в Одесі. Там два амбали побили в супермаркеті АТБ касира. Співробітнику магазину дісталося з те, що він попросив одягти їх захисні маски.

Фото з інциденту миттєво розлетілося в соціальних мережах. Кадри опублікували очевидці.

Відомо, що випадок стався в Суворовському районі міста, на вулиці Академіка Сахарова, 1/Б.

"Два суб'єкти в магазині АТБ, перебуваючи в нетверезому стані, на прохання касира надіти маску відреагували неадекватно, після чого стали ображати касира і вдарили його по обличчю", - розповіли свідки.

Люди викликали копів. Однак до їх приїзду зловмисники втекли з місця злочину.

Нагадаємо, 5 серпня у Києві біля готелю "Президент" стався кричущий інцидент. Таксист побив двох пасажирок, які приїхали в Україну з Італії. Причому, це сталося після того, як жінки розплатилися з водієм.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися з перехожого. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.