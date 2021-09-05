Попросив одягнути маску: в Одесі пара неадекватів побила касира АТБ

Зловмисники втекли з місця злочину.
Кричущий випадок в Одесі. Там два амбали побили в супермаркеті АТБ касира. Співробітнику магазину дісталося з те, що він попросив одягти їх захисні маски.
Фото з інциденту миттєво розлетілося в соціальних мережах. Кадри опублікували очевидці.
Відомо, що випадок стався в Суворовському районі міста, на вулиці Академіка Сахарова, 1/Б.
"Два суб'єкти в магазині АТБ, перебуваючи в нетверезому стані, на прохання касира надіти маску відреагували неадекватно, після чого стали ображати касира і вдарили його по обличчю", - розповіли свідки.
Люди викликали копів. Однак до їх приїзду зловмисники втекли з місця злочину.
Нагадаємо, 5 серпня у Києві біля готелю "Президент" стався кричущий інцидент. Таксист побив двох пасажирок, які приїхали в Україну з Італії. Причому, це сталося після того, як жінки розплатилися з водієм.
Також раніше у Києві троє підлітків знущалися з перехожого. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.