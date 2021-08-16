Попросив не шуміти: у Києві підрізали бійця муніципальної варти

Чоловікові чекає тривале лікування / соцмережі

У Дніпровському районі Києва стався кривавий інцидент. На співробітника муніципальної варти напали з ножем через те, що він зробив зауваження галасливій компанії.

Як повідомляє Муніципальна варта Києва, потерпілий виходив з власного під'їзду і на нього напали двоє зловмисників.

Потерпілий зробив зауваження чоловікам, які вранці шуміли під його вікнами. Тоді його запросили вийти на вулицю "щоб розібратися один на один". В результаті "переговорів" він отримав важке поранення і потрапив в реанімацію.

На даний момент чоловіка прооперували, він прийшов до тями. Однак його чекає тривале лікування і реабілітація.

Особи нападників поки не встановлені. У муніципальній варти і поліції ведуть розслідування.

Реклама

Нагадаємо, у Києві на Оболоні клієнтка кафе відбила чоловікові, який сидів за сусіднім столиком, внутрішні органи. Жінка влаштувала таку бійку, що чоловіка госпіталізували в лікарню з важкими травмами.

Також раніше, неадекватний чоловік з Херсонської області вбив копа і підрізав медика, які приїхали за викликом його матері. Жінка повідомила, що з рота її сина йде піна.