Попросили не курити біля дітей: у Дніпрі група чоловіків побила подружню пару

Чоловіки накинулися на пару через прохання не курити при дітях / скріншот

Кричущий випадок стався на Дніпропетровщині. На місцевій базі відпочинку група чоловіків побила подружню пару. Чоловік і дружина попросили компанію не курити біля дітей і отримали важкі травми.

Інформація про інцидент з'явилася в Facebook-спільноті "Типове Дніпро. Всі події нашого міста". Там опубліковані кадри побиття ні в чому не винних людей.

Відзначається, що люди мирно попросили хлопців поруч не курити поблизу дітей. У відповідь почули заяву від одного зі сміливців, що він тренер з айкідо. Нібито тренер вирішив відразу довести свою професійність і поліз до чоловіка з кулаками. Інший учасник інциденту відразу побіг "за допомогою" і привів із собою ще п'ятеро "сміливців", які підключилися до бійки. Жінка спробувала захистити свого чоловіка, однак і на неї накинулися представники сильно статі. Причому, з кулаками і прямо по обличчю.

У підсумку одна з учасниць буйної компанії підійшла до дітей і звинуватила у всьому, що трапилося їх, мовляв, якби не ви, то нічого такого б не було. Більш того, вона була п'яною і сказала, що дітям повинно бути соромно.

Нагадаємо, раніше у Києві натовп підлітків познущався над випадковим перехожим. Троє родичів кидали в чоловіка каміння, а коли той впав, почали бити і застосували сльозогінний газ.

Також раніше в Дніпрі дівчата-підлітки ніяк не могли поділити хлопця і влаштували бійку. Подія трапилася в Амур-Нижньодніпровському районі міста. На кадрах видно, що дівчатам років 16. Вони обидві лежать на асфальті, вчепившись за волосся один одному. Крім цього, одна з них б'є свою опонентку по обличчю, а потім завдає удару ногою по спині.