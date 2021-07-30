Небезпечно для здоров'я: популярний морський курорт Бердянськ терміново закрили для купання

У Бердянську заборонили купатися в морі / gudpss-zp.gov.ua

В Бердянську Запорізької області, який є одним з найпопулярніших морських курортів України, в останні тижні значно погіршилася якість води в Азовському морі в місцях відпочинку за бактеріологічними показниками.

У місті виявлено високу концентрацію збудників інфекційних захворювань, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Для запобігання непередбачених епідемічних ускладнень, виникнення та поширення масових інфекційних захворювань серед жителів міста Бердянськ та відпочиваючих, ГУ Держпродспоживслужби звернулося із запитом про необхідність негайного впровадження профілактичних заходів із забороною водокористування.

Серед пляжів, на яких заборонено купання:

Пляж ДЗОСТ Факел;

ПП Курорти Приазов'я;

Пляж № 3 ТОВ Дніпро 2000.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування в зазначених місцях. Бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких", - йдеться в повідомленні.

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У Держспоживслужбі також закликали терміново проінформувати місцевих жителів і гостей міста про ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному Бердянську відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою морські блохи.

Укуси морських бліх здатні викликати свербіж, почервоніння і алергічну реакцію відпочиваючих.