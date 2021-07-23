Популярний український курорт пішов під воду: є людські жертви

Популярний український курорт пішов під воду / про Бердянськ

У Бердянську 22 липня пройшла сильна злива. Опади почалися о 16.00 і протягом декількох годин повністю затопили місто. Рух транспорту паралізував.Про це повідомляє портал Про Бердянськ.

Крім того, зазначається, що центр міста знову опинився під водою. Дренажна система в Бердянську знову не впоралася з опадами.

Всі мікрорайони міста виявилися затопленими опадами, а автомобілі плавали, як підводні човни. Трагедія сталася на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Богуславського в Бердянську. Попередньо, інцидент стався через обрив дроту, який впав у калюжу, загинули двоє перехожих.

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Нагадаємо, раніше в Бердянську Запорізької області 4 липня пройшла потужна злива. Вулиці затопило, вітер повалив десятки дерев. У місті сталося масове аварійне відключення електроенергії.

Пізніше в КП Бердянськводоканал розповіли, що стався порив у внутрішньобудинкових мережах, на час ремонтних робіт водопостачання відключили.

Вітер повалив кілька дерев - вони і порвали лінію електропередач. Без електроенергії залишалася частина міста, село Нововасилівка, насосна станція і колонія.