Спроба вибуху Кабміну: МВС показало відео спецоперації із затримання військового

З'явилося відео затримання загарбника Кабміну / mvs.gov.ua

У середу, 4 серпня, Міністерство внутрішніх справ показало відео спецоперації із затримання військового, який сьогодні захопив Кабмін і погрожував підірвати в будівлі бойову гранату.

Як заявили в пресслужбі відомства, кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.

На чорно-білих кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують вхід до будівлі уряду, а потім заходять до неї. Через кілька секунд правопорушника виводять з другого поверху сходами.

Як пояснив глава МВС Денис Монастирський, надалі із затриманим будуть проводитися слідчі дії, у тому числі йому призначать психіатричну експертизу.

"Під час слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду", - додав міністр.

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Нагадаємо, вранці в середу, 4 серпня, близько 10:00 за київським часом, до будівлі Кабміну увірвався з гранатою чоловік.

Пізніше з'ясувалося, що він - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". Ніс службу в АТО в районі Щастя Луганської області.

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Також відомо, що в минулому Володимир Прохнич був нагороджений тодішнім президентом країни Петром Порошенком орденом "За мужність" третього ступеню.