"Пора визнати реальність": Київ прокоментував слова Путіна про "один народ"

Київ офіційно прокоментував слова Путіна про" один народ " / УНІАН

Кремлю пора визнати сформовану реальність і не заважати Україні жити як суверенній державі, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Виступаючи на 1320-му засіданні Постійної ради ОБСЄ, український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.

"Путін знову говорив про те, що росіяни й українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого триваючою практикою "В'язниці народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність і дозволити Україні жити в світі як суверенній національній державі", – закликав російських сусідів Цимбалюк.

читайте такожЧи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і ЗаходуВід імені України він закликав Росію відмовитися від незаконної окупації Криму, а також припинити агресію та мілітаризацію Чорного і Азовського морів.

Цимбалюк нагадав, що затяжна агресія Росії проти України багатогранна і має безліч аспектів, у тому числі обмеження на перетин лінії зіткнення цивільними особами і перешкоду для свободи судноплавства.

Раніше Пєсков побачив, що Україна втрачає імунітет до впливу РФ. Прес-секретар Путіна теж охрестив українців "родинним" народом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що зближення Росії та України є неминучим.

"Я, наприклад, вважаю, що росіяни і українці – це взагалі один народ. По суті, це одна нація", - говорив Путін.