"Пора взяти в руки вила" : у Києві організували акцію в пам'ять про загиблого Шишова

Увечері, 3 серпня, в Києві під будівлею посольства Білорусі, яке розташоване на вулиці Михайла Коцюбинського, організували акцію пам'яті про голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. У заході взяли участь близько 200 осіб.

Як повідомляється, серед учасників акції є і громадяни Білорусі, які виїхали з країни через переслідування з боку режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Також на захід прийшли українські активісти та інші небайдужі громадяни. Частина учасників вирішили приховати свої обличчя, надівши балаклави.

До посольства стягнули правоохоронців, які оточили будівлю.

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За словами присутніх, вони не вірять, що Шишов наклав на себе руки і вважають, що до його вбивства причетні білоруська влада і Лукашенко.

Також вони закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з самозваною владою Білорусі, розслідувати злочин проти Шишова і покарати його вбивць.

Учасники акції запалили фаєри, також на ній виступила цивільна дружина загиблого Божена Жолудь. Вона закликала повалити владу в Білорусі, тому що мирний протест не дав результатів.

"Я прошу покласти квіти, плакати і почати не мирний протест. Взяти нарешті в руки вила. Віталій хотів би, щоб ми зрозуміли, що мирним шляхом у нас нічого не вийде",– підкреслила Божена.

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За її словами, тільки зі зброєю в руках вдасться перемогти режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Смерть Віталія Шишова - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше повідомлялося про те, що в Києві знайшли повішеним главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.

Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.

Хто такий Віталій Шишов і що про нього відомо:

Віталій Шишов був змушений переїхати в Україну восени 2020 року - після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

Він стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був головою цієї організації.

В Україні Шишов допомагав білорусам, вимушеним тікати від режиму Лукашенка, проводив акції проти режиму Лукашенка, просував законопроекти, що допомагають його співвітчизникам, формував діаспору в Україні.