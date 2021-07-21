Псування лавки у Києві: пенсіонерку покарають, а бешкетник вигадав новий спосіб не давати сусідам спати

Жінці доведеться відповідати за псування комунального майна / Фото Facebook

Мешканка Києва Тетяна днями розпиляла лавку біля свого під'їзду. Вона зізналася у скоєному та пояснила, що це був єдиний спосіб боротьби з сусідом та його друзями, які вночі влаштовують п'яні посиденьки під вікнами до самого ранку.

Жінка розповіла, що неодноразово дзвонила в поліцію, але там її виклики ігнорують, а в ЖЕКу і зовсім не беруть слухавку. Тому киянка зважилася на радикальні заходи, йдеться в сюжеті СТБ.

Сам бешкетник на ім'я Ілля не приховує, що вночі зустрічається з друзями. За його словами, збирається компанія в кількості до десяти осіб, поводяться вони досить голосно, випивають і лаються.

"Знаєте, буває Тетяна викличе поліцію, вона приїжджає, ми начебто "повідкисали", вони поїхали, - хоп, ми знову повернулися! То який сенс у міліції?", - сказав хлопець.

Ілля і далі планує не давати сусідам спати / скріншот

Також він визнав, що нерідко вживає алкоголь. Ілля додав, що спиляна лавка - для нього не проблема. Вони з друзями знайшли рішення - брати у двір переносну лавку.

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"Спиляти вона її не зможе. Ми прийдемо, поставимо її тут, посидимо і потім назад віднесемо і сховаємо", – пояснив дебошир.

Тим часом, представники комунального підприємства написали на Тетяну заяву в поліцію. Таким чином жінці доведеться відповідати за псування комунального майна.

Як повідомляв Главред, раніше в Києві компанія блогерів розгромила орендовану квартиру.

Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції.

Скандальна блогерка ttiisshhiinnaa, яка виклала все це в Мережу, в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду. Пізніше стало відомо, що молодь відповідатиме за свій вчинок у суді.