Порізала вени й відкрила газ: на Запоріжжі жінка хотіла покінчити з життям на очах у сина

На Запоріжжі жінка хотіла покінчити з життям / Про . Бердянськ

У Бердянську Запорізької області, жінка намагалася накласти на себе руки і ледь не підірвала багатоквартирний будинок. Шокує те, що за дійством спостерігав її 6-річний син, який в цей час також перебував у квартирі.

Інцидент стався 6 вересня о 3 годині ранку на вулиці Свободи. 36-річна жінка намагалася покінчити життя самогубством – порізала собі вени на руках і відкрила газ на кухні своєї квартири, повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Через деякий час у квартирі таки прогримів вибух. Він пошкодив вікна та двері, але, на щастя, ніхто не постраждав. У поліції розповіли, що після вибуху жінку направили в Бердянський психоневрологічний диспансер, а хлопчика, після огляду в місцевій лікарні, – в інтернат. Наразі розслідування інциденту триває.

Як повідомили сусіди журналістам Про.Бердянськ, постраждала ні з ким не конфліктувала, дитина була охайно одягнена і часто гралася з сусідськими дітьми. Вони ж припустили, що піти на відчайдушний крок жінку могли змусити особисті обставини. Так, за словами мешканців будинку, жінка деякий час працювала за кордоном. За цей час померла її мати, від неї пішов чоловік, а по приїзду в Україну вона не могла знайти собі роботу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі жінка наклала на себе руки, залишивши 2-місячного малюка. У квартирі померлої поліціянти знайшли передсмертну записку, в якій було написано: "Я не змогла її полюбити і так жити не можу".

Також ми писали, що у Кривому Розі Літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за руки. 84-річний чоловік і його 83-річна дружина загинули на місці від отриманих травм.