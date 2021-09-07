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Порізи склом та отруєння чадним газом: в Умані спалахнула пожежа в гуртожитку

7 вересня 2021, 22:44

Четверо неповнолітніх отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Уманської центральної лікарні.

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В Умані загорівся гуртожиток / ch.npu.gov.ua

У гуртожитку Уманського національного університету садівництва сьогодні спалахнула пожежа, в результаті якої постраждали неповнолітні.

За даними правоохоронців, постраждали шестеро мешканців гуртожитку, повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Четверо неповнолітніх отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Уманської центральної лікарні, де медики зараз надають їм необхідну допомогу.

Ще двоє неповнолітніх поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.

"Наразі відомості за даним фактом внесені до єдиного обліку", - заявили в поліції.

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Пожежу було ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. Підрозділами ДСНС за допомогою автодрабин було евакуйовано 20 осіб.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та сім одиниць техніки.

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Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі співробітники ДСНС врятували з вогню 44-річну жінку. Вона спала у власній квартирі, як раптом раптово серед ночі загорівся спершу балкон, а потім і безпосередньо житло.

Вогонь у будинку багатоповерхівки помітили сусіди о пів на четверту ранку та викликали рятувальників. Балкон на шостому поверсі був охоплений полум'ям. 44-річна жінка вже не в змозі була вийти самостійно. Її винесли рятувальники із задимленої квартири і передали медикам. Потім жінку екстрено госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом.

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