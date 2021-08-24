Порошенка облили зеленкою в центрі Києва, нападника затримали

Петро Порошенко / Скріншот

Колишнього президента Пера Порошенко облили зеленкою в центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Інцидент стався біля входу в метро Хрещатик, коли той прямував до Кабміну. Відео публікує Telegram-канал Політика країни.

Зазначимо, що на відео Порошенко закрив обличчя маскою, проте під нею проглядаються зелені плями.

При цьому, що після атаки на нього, Порошенко підійшов до екіпажу патрульної поліції і сів у поліцейське авто.

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Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.

У Мережі з'явилося відео. як його ведуть правоохоронці.

Додамо, що на руках затриманого видно сліди зеленки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що передвиборча поїздка екс-президента Петра Порошенка по Західній Україні обернулася новим скандалом. Цього разу колишнього "гаранта" не дуже радо зустріли в Ужгороді.

У свою чергу Порошенко в боргу не залишився, вигукуючи зі сцени образи на адресу опонентів.