Порошенко після нападу різко звернувся до Зеленського і заговорив про "зелені шмарклі"

Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва / bbc.com

Після скоєного на нього нападу екс-президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського.

"Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, я розумію - страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашої зеленої шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками.

"Володимир Олександрович, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Для нас це свято, тому що ми його завоювали, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як наша країна зіткнулася в 2014-2015-му", - додав Порошенко.

читайте такожУхилився від яйця, але не ухилився від зеленки: з'явилися деталі нападу на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Реклама

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.

У мережі з'явилося відео, як його ведуть правоохоронці.