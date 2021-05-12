Порошенко вирішив засудити Гордона за наклеп щодо нього і Путіна

Дмитро Гордон / УНІАН

Колишній президент України та лідер фракції європейська солідарність Петро Порошенко подає позовну заяву проти журналіста Дмитра Гордона за наклеп. Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, повідомляється на офіційному сайті ЄС.

За словами юриста, Дмитро Гордон у телеефірі 7 травня стверджував, що, мовляв, Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної оборудки українській армії покинути Маріуполь.

Адвокат каже, що у випадку з цією заявою Гордона йдеться про зловживання свободою слова.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати неправдивим поширення цього твердження", – зазначив адвокат.

Він уточнив, що у Гордона буде можливість висловитися з цього приводу, але лише в рамках судових засідань.

"Якщо він вважає, що це все ж думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це Достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає", - сказав Новіков.

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