Порошенко вчасно не задекларував покупку Прямого

Петро Порошенко / УНІАН

Керівник партії європейська солідарність, нардеп і експрезидент країни Петро Порошенко не задекларував покупку телеканалу Прямий у покладений за законодавством десятиденний термін. Про це свідчить його декларація, яка опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Остання зміни в документі датовані 22 лютого. У цей день Порошенко задекларував придбання в подарунок рухомого майна на мільйон гривень. До цього 18 лютого нардеп декларував витрати на освітні послуги на суму трохи більше півмільйона гривень.

Пізніше в пресслужбі європейської солідарності в коментарі Українська правда назвали причину того, чому Порошенко не задекларував покупку Прямого.

"Відповідно до Закону України" Про запобігання корупції" повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подаються з придбання майна та здійснення витрат безпосередньо суб'єктом декларування, а не належними йому юридичними особами", ‒ сказали в політсилі.

Також в ЄС нагадали, що офіційно покупцем Прямого став інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал. А ось його кінцевим бенефіціарним власником і є Порошенко.

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