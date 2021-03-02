Порошенко вчасно не задекларував покупку Прямого

Нардеп і колишній президент Петро Порошенко вчасно не вніс зміни до своєї декларації про доходи після покупки каналу прямої - як того вимагає закон.
Керівник партії європейська солідарність, нардеп і експрезидент країни Петро Порошенко не задекларував покупку телеканалу Прямий у покладений за законодавством десятиденний термін. Про це свідчить його декларація, яка опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.
Остання зміни в документі датовані 22 лютого. У цей день Порошенко задекларував придбання в подарунок рухомого майна на мільйон гривень. До цього 18 лютого нардеп декларував витрати на освітні послуги на суму трохи більше півмільйона гривень.
Пізніше в пресслужбі європейської солідарності в коментарі Українська правда назвали причину того, чому Порошенко не задекларував покупку Прямого.
"Відповідно до Закону України" Про запобігання корупції" повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подаються з придбання майна та здійснення витрат безпосередньо суб'єктом декларування, а не належними йому юридичними особами", ‒ сказали в політсилі.
Також в ЄС нагадали, що офіційно покупцем Прямого став інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал. А ось його кінцевим бенефіціарним власником і є Порошенко.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 18 лютого - напередодні засідання Ради національної безпеки і оборони – Петро Порошенко заявив, що українська влада хоче ввести санкції проти каналу Прямий.
- Експрезидент додав, що заради захисту каналу прийняв рішення стати його повноцінним власником .
- Раніше Прямий офіційно належав колишньому голові Київської міської держадміністрації Володимиру Макеєнку, проте всі називали його каналом Порошенка.
- Спікер президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Прямий не збиралися карати санкціями.