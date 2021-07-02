"Посадили за кермо два п’яних бика": подробиці трагічного ДТП, в якому загинув 11-річний водій

ДТП з 11 річним хлопчиком-водієм / ТСН

У Львівській області, в селі Рясне, близько опівночі 1 липня в ДТП загинув 11-річний хлопчик, що знаходився за кермом автомобіля BMW. Подробиці трагедії відділ комунікації Національної поліції регіону опублікував на офіційному сайті.

Як зазначають правоохоронці, хлопчик сидів на водійському сидінні і не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль злетів з дороги в кювет. Крім дитини, в салоні були його батько і власник транспортного засобу, обидва – в нетверезому стані.

Тепер же стали відомі перші подробиці цієї аварії. "Правоохоронці встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив його батько, який перебував у салоні автомобіля разом з його власником. Дорослі перебували в стані алкогольного сп'яніння ", – повідомляє прессекретар ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За попередніми даними, 11-річний водій віз п'яних дорослих додому. Хлопчика звали Денисом, за кермо батько садив вже не вперше. Того разу, це нібито була така розвага, дорослі каталися по дорозі після посиденьок в кафе. Свідки кажуть, авто їхало зі швидкістю понад 100 км / год

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Родичі загиблого хлопчика розповіли, що батько колишній Даішник з неоднозначною репутацією, начебто, відомий тим, що брав хабарі. Він власник тутешнього магазину-кафе. Слідство встановило: саме там він з товаришем пив. Згодом вирішив розважитися і посадив дитину за кермо. А після аварії – ні швидку, ні поліцію батько не викликав. Це зробив випадковий свідок ДТП.

"Дитину посадили за кермо, в чужу машину, темно... Посадили за кермо два п'яних бика, самі сіли позаду. Машина сказали, що 120 їхала, дитинка маленька, ще 12 років не має, не справилася з кермуванням. Головне, що це не вперше. Дуже б хотілося, щоб він поніс відповідальність", – кажуть рідні хлопчика.

Родичі кажуть, батько своєї провини не визнає. Стверджують, чоловік сам сідав не раз за кермо п'яний і часто змушував дитину керувати. І дуже пишався тим, що малий рулить сам. Зараз рідні бояться, що людина уникне відповідальності, маючи зв'язки в правоохоронних органах.

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Раніше в Києві на Брест-Литовському шосе сталося смертельне ДТП. Фура вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з автомобілем і загорілася.

За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник. В результаті зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.