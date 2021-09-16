"Посадити не на гачок, а на гак": політолог пояснив, навіщо РФ нова ескалація на Донбасі

Росія може влаштувати нову ескалацію на Донбасі / УНІАН

Кремль хоче змусити Україну підписати "треті Мінські угоди", тому може піти на ескалацію військового конфлікту на Донбасі. Таку думку озвучив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, відмова Києва підписати домовленості щодо Донбасу, нав'язані Росією, зламала всю тактику Москви протягом останніх шести років.

"По-моєму, плани зараз такі: якась військова ескалація на Донбасі, яка примусить Україну до третіх Мінських угод, що буде вже не гачком, а гаком, на який вони планують остаточно повісити українську державу", - сказав Піонтковський в ефірі телеканалу Україна 24.

Піонтковський зазначив, що після виходу американських військових з Афганістану, багато диктатури світу, зокрема і Кремль, вважають, що США ослабли. Нібито Штати не зможуть стати на захист своїх союзників.

"Два великих фактори, які роблять дуже імовірною військово-політичну ескалацію - це божевільна ейфорія, коли вони бачать повалену Америку. Залишилося лише нанести два удари: підкорити Україну, і китайцям підкорити Тайвань, і Захід піде зі світової арени", – зазначив Піонтковський.

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Як повідомляв Главред, на початку вересня радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що зняття з порядку денного переговорів президентів Зеленського і Байдена в Білому домі так званого "Мінська" - це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.

читайте такожПід час візиту Зеленського до Нью-Йорка буде пік агресії Росії - політологВін нагадав, що глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв про те, що Росія не дозволить Зеленському та Україні "знятися з гачка Мінських домовленостей".

"Цього "гачка" більше не існує. Або у всякому разі України і Зеленського більше немає на цьому гачку", — заявив Арестович.

13 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки. Також держсекретар запевнив, що США виконають всі свої зобов'язання перед Тайванем у разі китайкою агресії.