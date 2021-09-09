Поселять у колоніях: МВС просить у Кабміну півмільярда гривень на афганських біженців в Україні

Афганців запропонували розмістити в закритих колоніях Київської області. / скріншот

Міністерство внутрішніх справ України просить Кабінет Міністрів виділити понад 0,5 млрд гривень на утримання афганських біженців в Україні.

Як сказано в листі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Розмістити переселенців з Афганістану в МВС запропонували у закритих колоніях Київської області, пише " Ukranews ".

Згідно з розрахунками МВС, капітальний ремонт приміщень для біженців обійдеться в 100 мільйонів гривень, їх утримання - 264 мільйони гривень на рік, зарплата персоналу – 280 мільйонів. Харчування і комуналка на рік потягнуть на 170 мільйонів.

читайте такожТаліби не обмежаться Афганістаном і захоплять нові країни-астролог9 вересня також стало відомо, що Україна очікує прибуття п'яти тисяч біженців з Афганістану. Про це повідомило видання " Детектив Інфо ", посилаючись на лист глави МВС України Дениса монастирського.

Нагадаємо, ситуація в Афганістані загострилася після виведення військ США з країни. Рух "Талібан" стрімко захопив владу в Афганістані , а 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом.