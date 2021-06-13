Послизнувся і впав у Черемош: на Прикарпатті розшукують дитину, яку віднесло течією річки

На Прикарпатті розшукують дитину, яку віднесло течією річки / facebook.com/MNSIFR

У Косівському районі рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, ввечері в суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.

За словами очевидців, встановлено, що на річці Черемош знаходилося три дитини, одна з яких (хлопчик, 12 років) послизнулася на каменях і впала у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

ГУ ДСНС області повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.

До пошукових робіт залучили 15 осіб, 3 одиниці техніки та катамаран. Також встановлено 2 спостережні пости.

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