Після акції на Банковій жорстоко побили журналіста: постраждав кореспондент видання "Букви"

Олександра Кужельного били ногами / Скріншот

У суботу, 14 серпня, в Києві після акції "Накорпусу "на Банковій, яка перейшла в бійку з правоохоронцями, був побитий журналіст видання "Букви" Олександр Кужельний.

Як повідомляє видання "Букви", до журналіста ще під час акції підійшов чоловік у балаклаві і "рекомендував" покинути подію.

Після закінчення протесту ультраправих, коли кореспондент вже йшов з місця подій, його наздогнали невідомі і почали вимагати видалити все зняте. Журналіст аргументував це професійними обов'язками та надав посвідчення.

"Але вони не відстали, почали говорити, що я "лівак". Я запропонував їм підійти до Андрія Білецького - лідера "Нацкорпусу". Він підтвердить, що я журналіст. Вони не були згодні нікуди йти. Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, і я впав", - розповів Кужельний.

Бійка припинилася після того, як до місця підійшли інші журналісти та викликали "швидку".

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Також відомо, що після інциденту до Кужельного підійшов Білецький і пообіцяв знайти тих, хто скоїв напад.

Тим часом, видання "Страна" пише, що за фактом побиття журналіста буде відкрито кримінальне провадження.

"Буде справа за ст. 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Карається штрафом або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - розповіло джерело "Стране".

Протести під ОПУ

14 серпня в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ВП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів в ході акції протесту в центрі Києва.