Після аварії на Рівнеазоті ґрунт "кишить" небезпечними речовинами

Після аварії в землі виявили нітрати

Державна екологічна інспекція завершила дослідження забруднених ґрунтів внаслідок аварії на заводі Рівнеазот - проби зібрали на 11 майданчиках площею 100 квадратних метрів, пише в Facebook голова Держекоінспекції України Андрій Мальований.

Згідно з результатами досліджень перевищення показників азоту амонійного та нітратів було зафіксовано на територіях:

поблизу ПрАТ Рівнеазот - по нітратах у 10 разів;

місто Рівне, вул. Соборна, в'їзд в місто з боку Луцького кільця - по азоту амонійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;

поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку - по нітратах в 4,3 рази;

поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку - по нітратах в 1,7 рази;

поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку - по нітратах в 1,9 рази;

поблизу с. Городок, з південного боку - по нітратах в 1,8 рази.

Мальований додав, що перевищення показників може бути також викликане й незадовільним веденням господарської діяльності, у зв'язку з чим Держекоінспекція запросить моніторинг спостережень за станом ґрунтів від ПрАТ Рівнеазот.

Раніше Главред писав про те, що під Рівним у полі з'явилися дивні калюжі з рожевою рідиною. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з екологами перевірили їхнього походження і дізналися, що стало причиною появи незвичайного явища.

Про підозрілі калюжі, виявлені на Рівненщині через кілька днів після вибуху на хімзаводі Рівнеазот, повідомила пресслужба ДСНС.