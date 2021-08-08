Після зливи у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці: курйозне відео

Дніпрянин "ловить рибу" на затопленій вулиці / скріншот

Через проливний дощ деякі вулиці в місті Дніпрі перетворилися на річки. Ось тільки жителі міста не знітилися, а один чоловік взагалі влаштував шоу, організувавши прямо на вулиці "рибалку" з дитиною.

Курйозний випадок стався на житловому масиві Лівобережний-2. Чоловік виплив на проїжджу частину вулиці на надувному матраці з вудкою і парасолькою на голові і імітував риболовлю на потіху присутнім.

"Сьогодні вихідний день, ми вирішили поїхати на рибалочку. Лівобережний-2, АТБ, а он доставка не доїхала, дивіться. Поплавочок, так?", – каже закадровий голос на відео.

Як повідомляв Главред, в суботу, 7 серпня, негода накоїла біди відразу в декількох містах України. Місцями випав град, деякі міста затопило внаслідок потужних злив. На трасі Одеса-Миколаїв виявилося стільки граду, що все це стало схоже на снігові замети. Крім того, на полях уздовж дороги накопичилася велика кількість води, і сильний вітер почав підіймати там справжні хвилі.

Тим часом синоптик Наталія Птуха попередила про новий удар нестерпної спеки і назвала дату. Згідно з прогнозом, підвищення температури слід чекати вже найближчим часом – з понеділка, 9 серпня.