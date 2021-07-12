Після потужних злив Карпати затопило: одна людина могла стати жертвою стихії

Негода накрила Карпати/ dsns.gov.ua

Минулими вихідними негода накрила Карпати. Після сильної зливи та підтоплення поліція шукає 65-річного жителя села Ясіня - чоловік міг стати жертвою стихії.

За кілька годин у Рахівському районі випала майже половина місячної норми опадів. Гірські потоки перетворилися на бурхливі річки. Затопило дві сотні будинків, передає ТСН.

Крім того, повінь розмила дорогу. Рятувальники привозять людям провізію та відкачують воду.

На одній з найвищих вершин Українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський - випав град. Негода вирувала, коли на горі було півсотні людей. Всім вдалося сховатися.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Херсонську область 6 і 7 липня також накрили зливи. Рятувальники продовжують допомагати людям ліквідувати наслідки негоди.

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Як повідомляє ГУ ДСНС України, у Скадовську станом на ранок 11 липня на відкачуванні води працювали 2 одиниці техніки, 4 мотопомпи та 4 рятувальники. Від територіальної громади - 6 мотопомп та 6 працівників. Ще залишаються підтопленими 4 присадибні ділянки та 1 приватний будинок.

facebook.com/MNSKHERSON

Цього тижня в полоні циклону опиниться мало не вся Україна, прогнозують синоптики. Найвищий рівень небезпеки на найближчі дні рятувальники оголосили для південних і центральних областей. Крім злив, українців попередили про гради і шквали. При цьому температура повітря буде високою - вдень стовпчики термометрів піднімуться вище +30 градусів.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко озвучила прогноз погоди на сьогодні. За її словами, 12 липня в Україні очікуються опади, місцями сильні, часом зливи, можливий град та шквали. Погода в Києві також буде дощовою.