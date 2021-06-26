Після потопу Ялту накрила чергова негода, люди залишають місто

Ялту накрила потужна злива

Після масштабної повені окуповану Ялту прийшла нова біда - цього разу на місто обрушилася потужна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгортає оперативний штаб, заявила "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко Facebook.

Туристи залишають місто, так як налякані можливими наслідками негоди.

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані з посилилися зараз зливами.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер в 15-20 м/с до кінця суботи.

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Минулого тижня через Чорноморський циклон на Крим обрушили найсильніші зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. У результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.

Як раніше писав Главред, днями на окупований Крим обрушилися зливи, почалася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.

У Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста не було світла і водопостачання.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

Масштабний потоп в окупованій Ялті приніс руйнування і людські жертви. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.