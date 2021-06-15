Після пива - в лазню: у Львові придумали новий трюк для ненависників російської збірної

Якщо в матчі росіян проти Бельгії українських фанатів у Львові масово пригощали пивом, то в матчі РФ проти Фінляндії фінт придуманий ще витонченіше.
До чемпіонату Євро-2020 у Львові у фан-зоні пропонують вболівати за збірну Фінляндії проти збірної Росії. Для цього серед фанатів розіграють п'ятдесят сертифікатів на похід у фінську сауну. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Lviv Fan Festival. Рух до збірної.
"Нехай фіни добре попарять гравців команди суперника!",- йдеться в тексті.
Матч Фінляндія-Росія відбудеться наступної середи, 16 червня нинішнього року.
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У суботу, 12 червня, відбувся матч Євро-2020 між збірними Бельгії та Росії. За кожен гол у ворота російської збірної львівських уболівальників пригощали пивом. І росіяни поступилися без шансів бельгійцям - 3: 0.
Як заявив глава партії Комуністи Росії Сергій Малинкович, швидше за все, російських гравців або чимось "напоїли", "опромінили", або ж їм, мовляв, "щось підмішали в їжу". Щоб уникнути подібних інцидентів, в команді повинні з'явитися співробітники ФСБ.