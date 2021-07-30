Після святкування у в'язницю: наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі

Наречений влаштував стрілянину на весіллі / Нацполіція

У Чернівецькій області 27-річний наречений влаштував стрілянину на власному весіллі. Чоловік перебуваючи в салоні автомобіля BMW X-5 почав стріляти з автоматичного карабіна.

Як повідомляє поліція Чернівецької області, інцидент стався 25 липня в селі Нижні Петрівці Чернівецького району.

Поліцейські дізналися про поведінку нареченого після того, як в соцмережі потрапило відповідне відео.

На ролику видно, як наречений знехтував правилами безпеки і влаштував стрілянину поблизу людських осель. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Власником зброї виявився 33-річний приятель нареченого. Як розповіли в поліції, крім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. В результаті цього інциденту він вже втратив дозвіл на зберігання і використання зброї.

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Поліцейські вже оголосили підозру чоловікові через незаконне поводження зі зброєю. Також нареченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Наразі проводиться досудове розслідування. Крім того, правоохоронці провели огляд місця події та 3 санкціоновані обшуки на місці стрілянини, а також – в учасників правопорушення.

Як раніше повідомляв Главред, у середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.

У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

Пізніше стало відомо, що деяких стрільців затримали в ресторані Море.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.