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"Після розстрілу ОПЗЖ": Потураєв розповів, коли закінчиться "епоха бідності", і спровокував бійку в Раді

17 червня 2021, 11:19
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Народний депутат від фракції Слуга народу Микита Потураєв зробив жорстку заяву на адресу політсили Опозиційна платформа – За життя.

потураєв
Микита Потураєв спровокував бійку в парламенті / УНІАН

У четвер, 17 червня, у Верховній Раді прямо біля трибуни побилися нардепи. Народний депутат від фракції Слуга народу Микита Потураєв зробив жорстку заяву на адресу політсили Опозиційна платформа - За життя.

Зокрема, Потураєв заявив, що епоха бідності закінчиться, "коли розстріляють ОПЗЖ".

Після чого до трибуни вийшла фракція ОПЗЖ. На захист Потураєва пішли і "слуги". Почалася штовханина. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву.

Пізніше нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що Потураєв вибачився за свої слова.

"У Раді бійка після слів "слуги" Потураєва про фракцію ОПЗЖ. Все почалося через слова Потураєва про те, що "епоха бідності закінчиться тоді, коли повсталий народ почне розстрілювати ОПЗЖ, але ми, на жаль, демократична країна і змушені знищувати вас політично", - описав ситуацію Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

А ось і сам виступ Потураєва, після якого почалася бійка в Раді:

Як повідомляв Главред, раніше Микита Потураєв вже натякав на "розстріл фракції ОПЗЖ". Наприкінці квітня в ефірі одного з українських телеканалів нардеп жорстко прокоментував репліку свого колеги з фракції Опозиційна платформа – За життя Нестора Шуфрича, який назвав Революцію гідності "державним переворотом".

Шуфрич припустив, що якби Віктор Янукович не був "вигнаний з країни", то не було б війни на Донбасі та захоплення Криму Росією.

У відповідь на його слова Потураєв висунув радикальну пропозицію: "Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію слід було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що, за законами воєнного часу, такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів".

Верховна Рада новини України Микита Потураєв
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