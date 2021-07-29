"Після українців чистить": на Буковині турист-німець постійно прибирає сміття на пляжі

На Буковині турист-німець постійно чистить пляж від сміття / соцмережі

На Буковині турист з Німеччини щодня прибирає на пляжі сміття. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написавши мер міста Новодністровськ Наталія Цимбалюк.

"Відпочивальник з Німеччини на нашому "пляжі" починає ранок саме так. Після нас - українців", - підкреслила вона.

Чиновниця також додала, що в квітні пляж капітально прибрали комунальники ‒ звідти вивезли сміття, а наводити чистоту нібито допомагали місцеві підприємці, які займалися там торгівлею. Однак сміття залишають після себе місцеві жителі, які регулярно приходять на водойму.

"Ми даємо можливість всім бажаючим вільно і доступно відпочивати і це єдине місце, де в нашій окрузі є така можливість. Без свідомості людей ніяка влада не зможе утримувати постійно порядок", - зазначила Цимбалюк.

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