Після затримання Росія вишле з країни українського консула - росЗМІ

Українського консула вишлють з країни, повідомили в МЗС РФ / Фото Reuters

Українського консула Олександра Сосонюка, якого спочатку затримали, а потім відпустили, вишлють з Росії.

Консул перебуває під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати. Про це пише видання Коммерсантъ з посиланням на два джерела в МЗС Росії.

"Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон ґрата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав один зі співрозмовників.

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