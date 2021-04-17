Після затримання Росія вишле з країни українського консула - росЗМІ

Консул Олександр Сосонюк перебуває під дипломатичним імунітетом та його не можуть заарештувати. Поки що невідомо, чи оголосять його персоною нон ґрата.
Українського консула Олександра Сосонюка, якого спочатку затримали, а потім відпустили, вишлють з Росії.
Консул перебуває під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати. Про це пише видання Коммерсантъ з посиланням на два джерела в МЗС Росії.
"Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон ґрата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав один зі співрозмовників.
Затримання українського консула в Санкт-Петербурзі - про що писав Главред:
- 16 квітня в Санкт-Петербурзі співробітники Федеральної Служби безпеки РФ на кілька годин затримали українського консула Олександра Сосонюка.
- Дипломата затримали, коли він нібито отримував від росіянина закриту інформацію з баз даних спецслужби і правоохоронних органів.
- Заступник глави Міністерства закордонних справ України Євген Єнін, заявив, що затримання українського консула Олександра Сосонюка в Росії є черговою провокацією. За його словами, Київ використовує принцип взаємності та ухвалюватиме відповідні заходи щодо дипломатів РФ.
- Єнін додав, що вирішуватиметься питання про повернення Сосонюка додому.
Автор: Анна Багрій