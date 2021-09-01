Після запуску "Північного потоку-2" НАТО має гарантувати вступ Україні, – посол у Німеччині

Посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2" / germany.mfa.gov.ua

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що однією з гарантій для України в питанні реалізації "Північного потоку-2" має бути вступ до НАТО. Тому він закликав Захід зреагувати якомога швидше.

Загалом Мельник не підтримує реалізацію російського газопроводу. Під час спілкування з журналістами Die Welt він наголосив, що Захід повинен продемонструвати "нову мужність і якомога швидше прийняти Україну в Північноатлантичний альянс".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США і Німеччини, краще в рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", – сказав Мельник і нагадав, що для України цей газопровід є насамперед серйозною загрозою і одним з найбільших геополітичних проєктів Кремля.

Нагадаємо, днями Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації у зв'язку з подальшою реалізацією проєкту "Північний потік-2" і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

Північний потік-2 – про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проєкт несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський на зустрічі з Байденом підніме питання "Північного потоку-2", оскільки Росія використовує газ як політичний інструмент.