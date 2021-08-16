Останні години життя мера Кривого Рогу Павлова: з'явилися нові деталі

Напередодні загибелі мер Кривого Рогу провів виїзне засідання міськради за власним бажанням.
З'явилися нові подробиці у справі про загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
На момент загибелі мер міста перебував у відпустці, а його дружина відпочивала на морі сама, повідомляє ТСН з місця подій.
Що відомо про останні години життя Павлова
На момент загибелі Костянтин Павлов був у відпустці. Напередодні він провів виїзне засідання міськради за власним бажанням.
Тіло міського голови знайшла його помічниця. Вона зателефонувала раднику Павлова Андрію Гальченку і викликала поліцію.
Де була сім'я мера Кривого Рогу в момент його загибелі
У повідомленні наголошується, що дружина Павлова відпочивала на морі в Україні, саме вона забила тривогу через те, що її чоловік не виходив на зв'язок і попросила перевірити, чи все добре.
Син покійного живе окремо від батька. Родичів мера поки в будинку немає.
Раніше в мережі опублікували відеозапис з камер спостереження з будинку загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
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На ній зафіксовано, що він знаходився в приміщенні один, при цьому ходив по коридору зі зброєю в руках.
Загибель Костянтина Павлова
Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.
Відзначимо, в поліції порушили кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.