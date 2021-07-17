Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу / Reuters

У суботу, 17 липня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії малайзійського Боїнга 747 рейсу MH17, який був збитий над територією Донбасу сім років тому. Також гучну заяву з цього приводу зробили у посольстві США в Україні.

"Сім років тому в небі над Україною сталася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 747 рейсу МН17. В результаті трагедії загинули 298 осіб. 298 втрачених життів, 298 зруйнованих мрій про щасливе майбутнє", - висловився Зеленський на своїй сторінці в Instagram.

Водночас Зеленський додав, що "світ повинен знати правду".

"Вірю, що істину найближчим часом встановлять", - підсумував він.

Водночас у посольстві США в Україні заявили, що рейс Малайзійських авіаліній MH17 над Донбасом збили контрольовані Росією сили. У Москві повинні визнати свою роль у цій трагедії.

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"Сім років тому, 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія досі не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака і повною мірою співпрацювати зі слідством", - йдеться у заяві посольства.

Крім того, міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України зробили спільну заяву до сьомої річниці катастрофи літака Малайзійських авіаліній MH17. Ці країни входять до об'єднаної слідчої групи.

"Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім'ями і близькими. Для нас вкрай важливо залишатися непохитними перед зобов'язаннями щодо встановлення істини, правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів і підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини щодо того, що сталося", - йдеться в заяві, повідомляє МЗС України.

Детальніше про падіння малайзійського Боїнга можна дізнатися у сюжеті ТСН:

Раніше адвокат-американець Джеррі Скіннер, який в Європейському суді з прав людини представляє інтереси родичів людей, загиблих в результаті збиття малазійського літака Боїнг-777 рейсу MH17 над Донбасом, заявив, що Російська Федерація збила борт спеціально.