Наслідки COVID-штаму Дельта у дітей: педіатр попередила про серйозні ускладнення

Штам Дельта може бути дуже небезпечний для дітей / Фото pixabay.com

Індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, дуже небезпечний для дітей - він може спровокувати мультисистемний запальний синдром.

Педіатр, глава мережі дитячих клінік у Києві Ганна Горбань пояснила в інтерв'ю виданню Факти, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2-3 тижні може виникнути рідкісний симптом.

"Він дуже підступний, перший пацієнт вразив мене нестиковкою всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про те, що син перехворів на COVID-19. Коли виявили позитивні антитіла, мама сказала, що два-три тижні тому у дитини на кілька годин піднялася температура. Але йому не давали жодних ліків, просто рясно поїли водою. Вранці температура була в нормі, і хлопчик пішов до школи", - розповіла педіатр.

За її словами, у цього маленького пацієнта "посипалося" все: постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки. Крім того, сильно запалився кишечник, стрибав тиск, з'явився біль в животі, який не виходило зняти препаратами.

Мультисистемний запальний синдром - не єдине ускладнення коронавірусу у дітей.

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"Також за два-три тижні можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсису. Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка-підліток, моя пацієнтка, перехворіла на COVID-19 легко, а за два тижні виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан. Після трьох днів терапії антибіотиками дитина втратила свідомість і в такому стані потрапила до нас. У дівчинки виявився сепсис, і ми лікували її понад два тижні", — розповіла Горбань.

Коронавірус у дітей

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

Влітку в дитячому таборі Одеси "Молода гвардія" зафіксували масштабний спалах коронавірусної інфекції.

Учені вважають, що впродовж наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка зустрічатиметься лише у дітей. При цьому загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.