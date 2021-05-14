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Посол розповіла про підготовку зустрічі Зеленського з Байденом

14 травня 2021, 08:57

Україна готова до всіх форматів двосторонніх переговорів, каже Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла про перспективи зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Як підкреслила вона в ході брифінгу, українське посольство у Вашингтоні, так само, як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, повідомляє Укрінформ.

"Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоб відбулася зустріч і візити як президента Зеленського в Сполучені Штати, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час, - ред.) Джо Байдена в Україну", - розповіла Маркарова.

Посол України в США уточнила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, але і в інших країнах, якщо така можливість виникне раніше.

Вона також звернула увагу на те, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

"Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто існує безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", - додала Маркарова.

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Переговори Зеленського з Байденом:

  • 2 квітня після спілкування з Байденом Зеленський заявив, що президент Сполучених Штатів Америки запевнив його, що Україна ніколи не залишиться одна проти агресії Російської Федерації.
  • Президент Володимир Зеленський запевнив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.
  • Окремо президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом всього європейського континенту, і підкреслив незмінну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів.
новини США Володимир Зеленський Джо Байден Оксана Маркарова новини України
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