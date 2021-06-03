Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї

Андрій Мельник оцінив позицію Берліна / pixabay

Посол України у ФРН Андрій Мельник прокоментував відмову Берліна постачати Києву оборонне озброєння.

Як підкреслив він в інтерв'ю військово-політичному журналу Loyal, Німеччина стоїть осторонь цього процесу і будує з себе "морального апостола".

"Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до кращих у світі. Але через політичний опортунізм це неможливо, і це дуже прикро", — заявив український дипломат.

Він переконаний у тому, що німецьке "табу на постачання зброї" має бути зламане.

"Так само, як і Ізраїль, Україна має повне право на самозахист. Адже йдеться про оборонну зброю. Німці постачають нам цінне обладнання в медичній сфері, а наші поранені військовослужбовці проходять лікування в госпіталях бундесверу. За все це ми дуже вдячні. Але підтримка нас - саме зараз - модернізація нашої оборони за допомогою нових військових систем повністю відповідала б німецьким інтересам", - сказав Мельник.

За словами українського дипломата, Німеччина сама себе ізолює і "позбудеться можливості впливати на будь-які процеси". Він також вказав на те, що "у британців з цього інша думка, в принципі, як і у американців, турків та інших наших партнерів".

Посол України в Німеччині також прокоментував питання про можливе відновлення Україною статусу ядерної держави.

"Тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів - на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному".

У той же час він нагадав, що Німеччина, поряд з ядерними державами, чинила потужний політичний тиск на Україну відразу ж після здобуття нею незалежності, "щоб ми позбулися свого ядерного арсеналу".

"Тому також і Федеративна Республіка Німеччина несе особливу історичну відповідальність за збереження суверенітету України, і вона повинна допомогти якомога швидше стати членом НАТО", — додав Мельник.

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Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом, а не шляхом надання Україні Європою летальної зброї.

Зброя ФРН для України:

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало про те, що КИЇВ звернувся до Берліну за допомогою.

Зокрема, Україна просить надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя в разі збройної агресії РФ.