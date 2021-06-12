Посол України в Німеччині пояснив, чому УЄФА заборонив слоган "Героям слава"

Андрій Мельник прокоментував скандал з формою / посольство України в Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував заборону УЄФА по слогану "Героям слава" - дипломат підтвердив інформацію газети Bild про те, що причиною такого рішення став вплив Росії.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, як стверджує Мельник, "знову використовує "Газпром", як інструмент гібридної війни, щоб розділити Європу".

"Той факт, що УЄФА задовольняє скаргу Росії на нашу футболку чемпіонату Європи всього через кілька днів після підписання спонсорського контракту між Європейським футбольним союзом і російською державною компанією "Газпром", є більш ніж підозрілим", - заявив посол України в інтерв'ю Bild.

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом" Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня по 11 липня в 11 державах.

У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.

7 червня в УЄФА повідомили про те, що організація не бачить жодних порушень вимог та правил у новій формі збірної України.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірної Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.

Після скарги Росії в УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна повинна прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.

В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень та є доречним на футбольній формі збірної.

11 червня УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.