Посол у ФРН звинуватив РФ: техніка залишається, загроза нападу зберігається

РФ залишає техніку біля кордонів України, каже Андрій Мельник / Facebook/mod.mil. rus

Важка військова техніка Росії залишається біля кордонів України, незважаючи на оголошене Москвою відведення військ, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

У своєму Twitter він підкреслив, що президент Росії Володимир Путін маскує свої наміри щодо України.

"Путін маскує наміри, важка техніка залишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відведення військ", - написав український дипломат.

Водночас він закликав Німеччину до міжнародного моніторингу відведення російських військ.

Мельник зазначив, що хоча в Києві зітхнули з полегшенням через відведення військ Росії, проте "рано давати відбій".

"Путін маскує наміри, важка техніка залишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відведення військ", - написав він.

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Відведення військ РФ від кордонів України: