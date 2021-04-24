Посол у ФРН звинуватив РФ: техніка залишається, загроза нападу зберігається

Президент Росії Володимир Путін маскує свої наміри, переконаний Андрій Мельник.
Важка військова техніка Росії залишається біля кордонів України, незважаючи на оголошене Москвою відведення військ, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
У своєму Twitter він підкреслив, що президент Росії Володимир Путін маскує свої наміри щодо України.
"Путін маскує наміри, важка техніка залишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відведення військ", - написав український дипломат.
Водночас він закликав Німеччину до міжнародного моніторингу відведення російських військ.
Мельник зазначив, що хоча в Києві зітхнули з полегшенням через відведення військ Росії, проте "рано давати відбій".
"Путін маскує наміри, важка техніка залишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відведення військ", - написав він.
читайте такожРФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною - CIT
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.