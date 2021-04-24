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Посол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні

24 квітня 2021, 23:51
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Київ чекає на конкретні дії Берліна, підкреслив Андрій Мельник.

Берлін може озброїти Київ
У Німеччині підтримали поставки зброї Україні / Фото: УНІАН

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував позицію офіційного Берліна з приводу поставок озброєння Україні.

Як написав він у своєму мікроблозі в Twitter у суботу ввечері, член президії Християнсько-Демократичного союзу (ХДС) Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.

"Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаєм на конкретні дії Берліна", - написав Мельник.

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Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало про те, що Київ звернувся до Берліну за допомогою. Зокрема, Україна просить надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя в разі збройної агресії РФ.

Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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