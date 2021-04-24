Посол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні

Київ чекає на конкретні дії Берліна, підкреслив Андрій Мельник.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував позицію офіційного Берліна з приводу поставок озброєння Україні.
Як написав він у своєму мікроблозі в Twitter у суботу ввечері, член президії Християнсько-Демократичного союзу (ХДС) Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.
"Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаєм на конкретні дії Берліна", - написав Мельник.
Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало про те, що Київ звернувся до Берліну за допомогою. Зокрема, Україна просить надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя в разі збройної агресії РФ.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
Автор: Олексій Тичина