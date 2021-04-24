Посол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні

У Німеччині підтримали поставки зброї Україні / Фото: УНІАН

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував позицію офіційного Берліна з приводу поставок озброєння Україні.

Як написав він у своєму мікроблозі в Twitter у суботу ввечері, член президії Християнсько-Демократичного союзу (ХДС) Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.

"Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаєм на конкретні дії Берліна", - написав Мельник.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало про те, що Київ звернувся до Берліну за допомогою. Зокрема, Україна просить надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя в разі збройної агресії РФ.

Загострення на кордоні України і РФ: