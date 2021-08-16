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Посварилася з хлопцем і випила багато алкоголю: у Луцьку дівчина випала з вікна у свій день народження

16 серпня 2021, 09:18

Інцидент розслідують правоохоронці. Поліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок і самогубство.

Самогубство, вікно
У Луцьку 19-річна дівчина випала з вікна на шостому поверсі / ГУ НП в Київській області

У Луцьку з шостого поверху новобудови випала 19-річна дівчина. Від травм вона померла ще до приїзду медиків. У цей день загибла разом з подругами святкувала день народження, дівчата випили чимало спиртного.

За словами однієї з подруг загиблої, коли вони лягли спати, то почули гуркіт на балконі. Коли прибігли подивитися, що сталося, внизу, на бруківці, побачили тіло дівчини, передає ТСН.

Інцидент розслідують правоохоронці. Поліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок і самогубство.

Як розповіла прессекретар Волинської поліції Марина Балдич, напередодні смерті дівчина вживала алкогольні напої та посварилася зі своїм хлопцем. На даний момент слідчі з'ясовують всі обставини і деталі трагедії.

Як повідомляв Главред, одразу два нещасні випадки сталися з маленькими українцями - трирічні малюки випали з вікна у Миколаєві та Одесі. Один з них загинув, за життя другого - борються лікарі.

У Святошинському районі Києва в одному з будинків з вікна, розташованого на сьомому поверсі, випала дитина, якій було два роки. У малюка не було шансів вижити. Очевидці стверджували, що під час трагедії батько малюка вдома спав п'яний.

поліція новини України самогубство
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