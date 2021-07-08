Посварилися через чергу: у київському магазині покупець проштрикнув ножем свого опонента

Постраждалого госпіталізували до лікарні / НПУ

На Оболоні в Києві поліцейські затримали молодика, який вдарив чоловіка в супермаркеті ножем.

Як повідомляють у поліції Києва, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в магазині на проспекті Маршала Рокоссовського відвідувач отримав ножове поранення.

Слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції попередньо з'ясувала, що інцидент стався через конфлікт на касі. Один з клієнтів магазину вдарив іншого розкладним ножем у живіт.

Виявилося, що люди стояли в черзі до каси і між ними виник конфлікт, під час якого один з них дістав розкладний ніж і вдарив іншого в живіт. Очевидці викликали швидку. Потерпілого невідкладно госпіталізували до лікарні.

Правопорушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше, затриманий 23-річний киянин, вже потрапляв у поле зору копів.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, за який передбачається до восьми років позбавлення волі. Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний у пригоді / НПУ

Нагадаємо, раніше в Польщі двоє українців-заробітчан посварилися через приналежність анексованого Криму. В результаті, один з них заколов іншого ножем. Все це сталося на очах у їхніх колег - двох білорусів. Зловмисник втік і переховувався в кущах. Коли його знайшла поліція, він не визнав провину, посилаючись на те, що був п'яний і нічого не пам'ятає. Найжахливіше те, що вбивцю повинен був влаштувати на роботу той, хто став його жертвою.