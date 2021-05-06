Постачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФ

РФ не може вирішити питання з водою в Криму вже 7 років, каже Антон Кориневич.
Дніпровська вода з Північно-Кримського каналу почне надходити до Криму тільки після деокупації півострова, заявив представник президента Володимира Зеленського на півострові Антон Кориневич.
В ефірі каналу Україна 24 він підкреслив, що після захоплення Криму Російська Федерація показала, що самостійно впоратися з питанням водопостачання на півострові вона не може.
"Держава-окупант Російська Федерація намагається вирішити ключове питання, яке вона не може вирішити вже 7 років", - говорить представник президента в Криму.
Кориневич додав, що позиція української держави з цього питання закладена в стратегічному документі кримського напрямку-стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь.
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Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".