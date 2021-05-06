Постачання води до Криму: у Зеленського висунули умову РФ

Україна припинила постачання води до Криму / УНІАН

Дніпровська вода з Північно-Кримського каналу почне надходити до Криму тільки після деокупації півострова, заявив представник президента Володимира Зеленського на півострові Антон Кориневич.

В ефірі каналу Україна 24 він підкреслив, що після захоплення Криму Російська Федерація показала, що самостійно впоратися з питанням водопостачання на півострові вона не може.

"Держава-окупант Російська Федерація намагається вирішити ключове питання, яке вона не може вирішити вже 7 років", - говорить представник президента в Криму.

Кориневич додав, що позиція української держави з цього питання закладена в стратегічному документі кримського напрямку-стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь.

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Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

