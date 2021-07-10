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"Завдання виконані": в Одесі завершилися навчання Sea Breeze-2021

10 липня 2021, 15:38

Офіційна церемонія закриття навчань в суботу, 10 липня, проходить в Будинку офіцерів.

Військовослужбовці виконали всі завдання / Facebook

В Одесі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. У суботу, 10 липня, в одеському Будинку офіцерів проходить офіційна церемонія їх закриття.

Як повідомляє пресслужба ВМС у Facebook, під час навчань водолази спустилися під воду понад 330 разів, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли більше 13 тисяч миль.

Про закриття навчання оголосив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Він сказав, що "всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані".

Неїжпапа підкреслив, що Чорне море об'єднує нації і країни, проте воно, за його словами, "не паркан", а "той, хто це не розуміє, - противник".

Напередодні в Чорному морі корабельні з'єднання Sea Breeze-2021 вишикувалися в строї і ордери. Це стало завершальним етапом морської фази програми.

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читайте такожРФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заявуНагадаємо, на тлі міжнародних військових навчань України в НАТО в Чорному морі сили морської авіації Чорноморського флоту Росії спільно з авіацією Південного військового округу вирішили провести тренувальні польоти над Чорноморською акваторією. Маневри виконували понад 10 літаків. Відпрацьовувалися умовні ракетні і бомбові удари, а також тренувальні розвідувальні польоти.

Навчальні польоти здійснювали морська авіація ЧФ спільно з авіацією Південного військового округу. Під час тренувальних польотів були задіяні фронтові бомбардувальники і винищувачі.

Навчання Sea Breeze-2021

Військові навчання України і НАТО Sea Breeze-2021 стартували 28 червня в Чорному морі. У них брали участь близько 5 тисяч військовослужбовців з 32 країн світу. У маневрах були задіяні 32 бойових кораблі, 40 літаків, а також 18 команд спецоперацій і дайвінгу.

В ході маневрів відпрацьовувалися різні військові операції, включаючи маневри на воді і суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, ППО, а також пошуково-рятувальні операції та інші заходи.

Навчання проходили також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Росія вважає такі військові маневри "провокацією". У Міноборони РФ заявляють , що під прикриттям навчань НАТО нібито поставить Україні нове сучасне озброєння, яке буде використовуватися у війні на Донбасі.

Sea Breeze новини України
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