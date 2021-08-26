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Потягли Мрію: українські стронгмени встановили неймовірний світовий рекорд

26 серпня 2021, 16:05

Вісім стронгменів тягнули найбільший у світі транспортний літак.

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Літак Мрія потягнули 8 стронгменів / скріншот

Українські силачі змогли протягнути найбільший у світі літак Мрія і тим самим встановити світовий рекорд. Вісім спортсменів зрушили літак-гігант на 4,30 метра.

Як повідомляється, стронгмени з першої спроби встановили національний і світовий рекорди — вони зрушили з місця і протягнули більш ніж на чотири метри літак Ан-225 вагою 330 тонн. Для того, щоб увійти в історію, спортсменам знадобилася 1 хвилина 13 секунд.

Визначали встановлення рекорду представники Національного Реєстру Рекордів України. А керував діями спортсменів народний депутат Василь Вірастюк.

За день до встановлення рекорду стронгмени тренувалися і перевіряли спорядження. Однак тоді протягнути Мрію вони змогли тільки на 10 сантиметрів.

На кожного богатиря припадало по 40 тонн. Як кажуть самі силачі, наступні кілька днів точно будуть боліти ноги і руки. Але ні про що не шкодують, бо здійснили мрію.

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"У нас було сім спроб, але найкращий результат у нас був 10 сантиметрів. Завдяки вам, Вашій підтримці та енергетиці нам сьогодні вдалося поставити цей неймовірний рекорд", — підкреслив спортсмен Віталій Герасимов.

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Своє досягнення спортсмени присвятили 30-річчю Незалежності України. Ось імена героїв:

  • Денис Бережник (Хуст)
  • Віталій Герасимов (Дніпро)
  • Денис Дубровський (Миколаїв)
  • Сергій Конюшок (Київ)
  • Богдан Ксенчук (Кривий Ріг)
  • Олександр Лашин (Маріуполь)
  • Сергій Пономарьов (Київ)
  • Володимир Рекша (Львів)

Ан-225 Мрія – найбільший у світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності. Створювався авіаконструкторами як літак, який стане першим щаблем повітряного старту космічного корабля. Для цього він повинен був піднімати понад 250 тонн.

Як раніше писав Главред, в мережі з'явилося захоплююче відео зльоту українського літака-гіганта Ан-225 "Мрія". Відео унікальне тим, що його вперше зняли за допомогою дрона, до того ж на висоті пташиного польоту і на мінімальному відстані до повітряної машини.

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Ан-225 Мрія
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